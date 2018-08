Diciotti si sblocca | Salvini indagato fa sbarcare i migranti

Si sblocca il caso Diciotti . Venti migranti in Albania - il resto accolto dai vescovi : Al nono giorno, finalmente, la via d’uscita. Ci tendono una mano l’Irlanda e l’ Albania , disposti ad accogliere una Venti na dei migranti trattenuti a bordo della «Diciotti». «Felici di dare una mano all’Italia», annuncia a sera Tirana e il ministro Enzo Moavero si precipita a ringraziare. Forse pure Serbia e Montenegro potrebbero ospitare qualche de...

