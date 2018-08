Diciotti | si dimette il presidente dell' AIFA

blogo

(Di domenica 26 agosto 2018) Stefano Vella,'Agenzia Italiana del Farmaco, ha presentato ieri sera la proprie dimissioni al Ministroa Salute Giulia Grillo e alla Conferenzae Regioni dopo quando accaduto con la navee i migranti rimasti a bordo per dieci giorni.Il motivo è presto detto, ben spiegato dallo stesso Vella: "Non mi è possibile tollerare come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio":Gli ultimi accadimenti, a partire dalla nave Aquarius fino al pattugliatore U., da giorni bloccato nel porto di Catania con uomini e donne ai quali viene negata la possibilità di ricevere cure che sono indispensabili, e che vivono in una intollerabile condizione igienica e sanitaria, anche in base a numerose e autorevoli testimonianze, compresa quella del Procuratorea Repubblica di ...