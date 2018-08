Diciotti | scesi tutti i migranti Salvini indagato replica | Vergogna

Dalla nave Diciotti scesi solo i bambini. Salvini : Non temo Colle - coscienza a posto : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti resta in primo piano e rischia ancora di provocare una potenziale crisi di Governo , nonostante la mano tesa di Salvini al Premier Conte e l'alacre lavoro dei "...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori dalla nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti : "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Scesi minori dalla Diciotti - continua l'attesa per 150 migranti : Catania, askanews, - Dopo 8 giorni a bordo, gli ultimi tre passati nel porto di Catania, i 27 minori salvati in mare dalla nave della Guardia costiera Diciotti sono sbarcati. Sono tutti non ...