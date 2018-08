Diciotti | scesi tutti i migranti e Salvini indagato Di Maio | “Governo è stato compatto”

Nave Diciotti : scesi i migranti - Salvini indagato : Cento ospitati in una struttura della Conferenza Episcopale Italiana, 20 in Albania e altrettanti in Irlanda. È questa la sorte dei migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera dal giorno di Ferragosto e bloccati per giorni nel porto di Catania. Solo quando è arrivata la certezza del collocamento c’è stato il via libera del Viminale per lo sbarco. Era appena passata la mezzanotte. Sul molo di Levante del porto catanese ...

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : "Vergogna" | : A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ...

Diciotti - tutti scesi dalla nave i 137 migranti : Sono tutti sbarcati i 137 migranti ancora a bordo della nave Diciotti, a cinque giorni dall'arrivo al molo di Levante del porto di Catania. I primi a scendere, poco dopo la mezzanotte del 26 agosto, ...

Tutti i migranti sono scesi dalla Diciotti : La maggior parte di loro verrà accolta in strutture della Chiesa italiana, quindi in pratica in Italia The post Tutti i migranti sono scesi dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : "Vergogna" - : A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ...

Diciotti - scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica : “Vergogna” : Diciotti, scesi tutti i migranti. Salvini indagato replica: “Vergogna” A cinque giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Il ministro indagato, assieme al suo capo di ...

Dalla nave Diciotti scesi solo i bambini. Salvini : Non temo Colle - coscienza a posto : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti resta in primo piano e rischia ancora di provocare una potenziale crisi di Governo , nonostante la mano tesa di Salvini al Premier Conte e l'alacre lavoro dei "...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori dalla nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Scesi minori dalla Diciotti - continua l'attesa per 150 migranti : Catania, askanews, - Dopo 8 giorni a bordo, gli ultimi tre passati nel porto di Catania, i 27 minori salvati in mare dalla nave della Guardia costiera Diciotti sono sbarcati. Sono tutti non ...

Scesi i minori dalla Diciotti - continua l'attesa di 150 migranti : Catania, 23 ago., askanews, - continua a tenere banco la vicenda della nave della Guardia Costiera Diciotti, ormai da tre giorni ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti soccorsi nel ...

Scesi i minori dalla Diciotti - continua l'attesa di 150 migranti : Catania, 23 ago., askanews, - continua a tenere banco la vicenda della nave della Guardia Costiera Diciotti, ormai da tre giorni ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti soccorsi nel ...