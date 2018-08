Diciotti | sbarco migranti concluso | accolti da Albania | Irlanda e Cei Ultime notizie | 2

Diciotti - a terra tutti i 137 migranti rimasti per 5 giorni sulla nave. Le immagini dello sbarco : Prima notte tranquilla, con assistenza necessaria, nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina, per i 137 migranti sbarcati poco dopo la mezzanotte dalla nave Diciotti, fatti scendere dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a ...

Nave Diciotti - Di Pardo chiede al Tar di Catania lo sbarco dei migranti - : Non si può accettare, infatti, che degli esseri umani vengano utilizzati come merce di scambio e diventino degli ostaggi utilizzati per finalità di politica internazionale; non si può accettare che ...

Nave Diciotti - Salvini indagato. Il ministro dà l’ok allo sbarco : Inchiesta della procura di Agrigento sul titolare del Viminale e su un capo di gabinetto. Il premier Conte duro con l’Europa: «Non voteremo il bilancio Ue». La Chiesa italiana si fa carico di cento migranti, arrivano disponibilità daall’Albania e dall’Irlanda ...

Diciotti - concluso lo sbarco : migranti accolti da Albania - Irlanda e Chiesa : Alla fine sono scesi tutti. Nella notte si è concluso lo sbarco dei 137 migranti che erano rimasti a bordo della nave Diciotti. Al molo di Levante di Catania i richiedenti asilo sono stati fatti scendere a partire da mezzanotte, dopo l'annuncio di Salvini da Pinzolo. "Croce Rossa ha garantito prima assistenza e distribuzione di kit igienici", si legge in un tweet dell'organizzazione. Ora i migranti verranno accolti dall'Albania, dall'Irlanda e ...

Iniziato sbarco da Diciotti : ANSA, - CATANIA, 26 AGO - E' Iniziato lo sbarco di tutti i 137 migranti dalla nave Diciotti, dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del ...

Diciotti - Salvini è indagato. Via libera allo sbarco di tutti i migranti : intesa con Chiesa - Irlanda e Albania : Teleborsa, - E' iniziato poco dopo le 22 lo sbarco di tutti i 137 migranti dalla nave Diciotti, fermi da cinque giorni sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti - ordinato lo sbarco e Salvini è sotto inchiesta - 26 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: la sanità pubblica ordina lo sbarco. Il pontefice a Dublino chiede perdono per i pedofili. , 26 agosto 2018,

Salvini : 'Il caso Diciotti è risolto - sbarco imminente : immigrati accolti anche dalla Chiesa' : 'C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico soprattutto al popolo della rete, per ...

Migranti : inizia sbarco 17 dalla Diciotti : ANSA, - CATANIA, 25 AGO - E' iniziato intorno alle 18 lo sbarco dalla nave Diciotti per emergenza medica di 17 dei 150 Migranti che sono sul pattugliatore della Guardia Costiere da cinque giorni ...

Diciotti - medici ordinano sbarco per 17 migranti : 5 donne rifiutano | : Quinto giorno nel porto di Catania per i migranti. La Sanità marittima: giù dalla nave 6 uomini di cui 3 con sospetta tubercolosi e 11 donne. Ma alcune rifiutano per rimanere con la famiglia. ...

Diciotti - in centinaia a manifestazione contro Salvini per lo sbarco dei migranti : Diverse centinaia di persone si sono radunate sul molo di Levante a Catania per prendere parte alla manifestazione antirazzista a sostegno dei 150 migranti che da cinque giorni sono a bordo della nave ...