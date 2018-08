DICIOTTI | SBARCATI A CATANIA I 137 MIGRANTI Ultime notizie | accolti da Chiesa | Irlanda e

DICIOTTI - sbarcati tutti i migranti : Si è concluso nella notte lo sbarco dei 137 migranti che erano ancora a bordo della Diciotti , la nave della Guardia costiera ancorata da cinque giorni nel porto di Catania. "Al Molo di Levante di ...

DICIOTTI. I 137 migranti sbarcati sono diretti a Messina : Dalla Nave Diciotti è iniziato nella notte lo sbarco di tutti i 137 migranti. I profughi sono scesi dopo 5

Caso DICIOTTI - sbarcati 13 migranti malati Moavero : l'Albania ne accoglierà venti : L'ufficio di Sanita' marittima diCatania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di17 persone, di cui due con sospetta tubercolosi. ma 4 donne non sono scese per stare coi parenti. Intanto medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centriin Libia e disposto il ricovero delle vittime

Nave DICIOTTI - 12 migranti sbarcati per motivi sanitari : LEGGI Si infiamma anche la polemica politica . In un tweet, l'ex premier e senatore Pd Matteo Renzi scrive: "Ci sono 150 eritrei e 43 italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. ...

Nave DICIOTTI - sbarcati 12 migranti per emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Cinque donne si rifiutano di scendere perché sono con dei familiari. Salvini: "Stiamo lavorando con alcuni Paesi". Ma "non cambia la linea della fermezza". ...

Nave DICIOTTI - sbarcati 17 migranti per emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Salvini: "Prospettive per soluzione positiva". Ma "non cambia la linea della fermezza". Report della guardia Costiera: "Situazione critica". Terminata l'...

DICIOTTI - sbarcati 16 migranti : due hanno la tubercolosi : Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata al porto di Catania. Lo ha deciso l'ufficio di Sanità marittima di Catania, ordinando lo sbarco immediato di 11...

DICIOTTI - i bimbi sbarcati sono vittime di sofferenze e vessazioni : In Italia l'attracco della nave Diciotti [VIDEO] al porto di Catania è diventato argomento di dibattiti, anche e soprattutto politici. E mentre i politici dibattono, molti migranti restano chiusi in quella nave. Gli unici che hanno ottenuto il permesso di sbarcare sono stati 27 minorenni, di eta' compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti originari dell'Eritrea ad eccezione di una bimba somala. Questi ragazzini provengono da una detenzione in Libia ...

Malnutriti e picchiati - le storie dei minori sbarcati dalla DICIOTTI - : Tra i giovani che sono stati fatti scendere dalla nave il 22 agosto , c'è chi è in viaggio anche da 3 anni. Hanno subito vessazioni e continue richieste di denaro. Il più piccolo ha 14 anni, il più ...

Dall’inizio del caso DICIOTTI sono sbarcati in Italia più di 250 migranti : sono arrivati a bordo di piccole imbarcazioni o velieri, sulle coste pugliesi o calabresi, senza che diventasse un caso The post Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti appeared first on Il Post.

DICIOTTI - sbarcati i 27 minori : “Denutriti e magrissimi. Alcuni hanno problemi agli occhi. Detenuti al buio per un anno” : “Uno di loro non riusciva a vedere bene, aveva le pupille dilatate, mi ha raccontato di essere stato detenuto al buio per un anno”. A raccontare una delle storie dei minori sbarcati la sera del 22 agosto a Catania dalla nave Diciotti è Nathalie Leiba, psicologa di Medici Senza Frontiere che ha assistito i piccoli migranti. Dopo due giorni nel porto sicilino, infatti, ai 27 ragazzi e bambini non accompagnati presenti ...

Caso DICIOTTI - sbarcati i 29 minori. UE ne discute domani : 23 agosto 2018 ore 15.30 - Il vertice sui migranti di domani 24 agosto a Bruxelles per trovare soluzioni di lungo respiro sulla questione sbarchi è aperto "a qualsiasi Stato interessato a trovare soluzione europee" ha detto il portavoce della Commissione Ue, Commissione che replica oggi anche alle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo cui sulle cosiddette quote solo la Francia ha rispettato gli impegni: "all’epoca ...