Diciotti | sarà denunciato il pm che ha indagato Salvini

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Primi sbarchi dalla Diciotti. A terra 13 migranti per motivi di salute. Altri 20 profughi saranno accolti dall'Albania : L'ordine di sbarco arriva dalle autorità sanitarie. Altre 4 donne cui pure era stato dato il via libera sono rimaste a bordo per non separarsi dai familiari. Salvini fa sapere che si sta sondando la ...

Migranti - Diciotti a poche miglia dal porto di Trapani : nessuno sarà fermato - deciderà la procura : sarà la procura di Trapani a valutare la posizione dei due Migranti, un ghambiano e un sudanese, individuati come i presunti responsabili delle minacce che lunedi hanno costretto la Guardia costiera a ...

