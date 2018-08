Diciotti | Salvini zittisce la Boschi Con quale faccia difende gli immigrati dopo

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo compatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...

Nave Diciotti : scesi i migranti - Salvini indagato : Cento ospitati in una struttura della Conferenza Episcopale Italiana, 20 in Albania e altrettanti in Irlanda. È questa la sorte dei migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera dal giorno di Ferragosto e bloccati per giorni nel porto di Catania. Solo quando è arrivata la certezza del collocamento c’è stato il via libera del Viminale per lo sbarco. Era appena passata la mezzanotte. Sul molo di Levante del porto catanese ...

Caso Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Il M5S è in forte imbarazzo dopo l'inchiesta che vede coinvolto l'alleato di Governo. L'ala sinistra dei Grillini non condivide

Nave Diciotti - Salvini indagato. Il ministro dà l’ok allo sbarco : Inchiesta della procura di Agrigento sul titolare del Viminale e su un capo di gabinetto. Il premier Conte duro con l’Europa: «Non voteremo il bilancio Ue». La Chiesa italiana si fa carico di cento migranti, arrivano disponibilità daall’Albania e dall’Irlanda ...

Diciotti : Salvini sotto inchiesta per sequestro di persona. Lui apre il fronte con i magistrati : Indagato anche il capo di gabinetto del ministro. Secondo i pm i migranti a bordo della nave erano già in territorio italiano, quindi non c'era aveva alcun motivo legittimo per non farli sbarcare. ...

