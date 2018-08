Diciotti | Salvini indagato Il ministro | Non ci fermeranno

Diciotti - il Cav difende Salvini : "Dai pm indagine assurda" : "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a Lui favorevole". Silvio Berlusconi esprime così il suo pensiero sulla decisione della procura di Agrigento di iscrivere al registro degli indagati Matteo Salvini e il suo capo di gabinetto per la vicenda della nave Diciotti.I fatti sono ormai noti. Ieri mattina Luigi Patronaggio è andato a Roma per interrogare i ...

Caso Diciotti - Di Maio : "Salvini vada avanti ma c'é pieno rispetto per i pm". Renzi : "Doppia morale - vergogna" : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non è politica, ma barbarie. Parlavano di onestà, dovrebbero scoprire la civiltà'. Non chiediamo a DiMaio di far dimettere #Salvini 'in 5 ...

Diciotti - Salvini indagato dai pm di Agrigento : «Non ci fermeranno» : Nelle stesse ore in cui il caso dei migranti sulla Diciotti si avvia a soluzione sul governo giallo-verde arriva la tegola della giustizia. La notizia dell'avviso di garanzia da parte della...

Nave Diciotti - Di Maio compatta il governo : «Salvini vada avanti - ma pieno rispetto per l'inchiesta dei pm» : Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso...

Diciotti - Salvini indagato : "Non fermeranno la voglia di cambiamento degli italiani" : "Mi sa che sarà complicato per quelli che vogliono fermarci. Dieci minuti fa mi hanno comunicato che sono sotto inchiesta per sequestro di persona. Penso che sarà difficile fermarci perché possono ...

Diciotti - Di Maio : “Salvini indagato? Non ha violato nostro codice etico. Ma niente attacchi alla magistratura” : “Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un atto dovuto in quanto ministro dell’Interno e quindi titolare delle decisioni su quelle materie”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, commentando la notizia dell’inchiesta della procura di Agrigento, che vede indagato per abuso d’ufficio e sequestro di persona il titolare del Viminale. “Allora, come ci si comporta in ...

Diciotti - Di Maio : "Salvini resti al suo posto. ?Ma no allo scontro coi pm" : Di Maio sostiene il collega di governo. Ma non troppo. Che tra i due sul caso Diciotti ci fosse sintonia non è un mistero, lo hanno ripetuto più volte. Eppure il grillino ha dovuto fare i fronti in questi giorni con la fronda interna che vede in Roberto Fico la sua guida. L'anima sinistra del Movimento scalpita per una posizione sull'immigrazione che ritengono troppo prona all'irruenza leghista. Ecco il perché di quella telefonata di ieri sera ...

“Salvini canta vittoria - ma…”. Ecco dove andranno gli immigrati della Diciotti : I primi a scendere sono stati 12 ragazzi, i più giovani, tutti minorenni, trasportati nell’hotspot di Catania, il primo luogo di riconoscimento e registrazione che i migranti conoscono in terra italiana. Nelle prime ore del 26 agosto, poi, anche i restanti 137 sono finalmente sbarcati dalla Diciotti, dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. Ma cosa capiterà ...

Diciotti - Salvini zittisce la Boschi "Con quale faccia difende gli immigrati dopo banca Etruria? : Matteo Salvini mette nel mirino Maria Elena Boschi. E lo fa dal palco di Pinzolo, dove il leghista si trova per alcuni giorni di (frenetica) vacanza. È qui che ha saputo della decisione del pm di Agrigento di iscriverlo nel registro degli indagati per sequestro di persona e altri reati legati alla Dicotti. Di fronte ai suoi sostenitori, il ministro dell'Interno non ha mancato di criticare tutti quei politici della sinistra che in questi giorni ...