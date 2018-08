Diciotti | Salvini indagato Di Maio | ' Vada avanti' Pd contro M5s

Diciotti - quello sfogo di Salvini : "Vi porto a elezioni e mi prendo l'Italia" : Matteo Salvini lo ha detto dal palco di Pinzolo: "Sono sudato, ma per un ministro indagato è normale". Quella di ieri è stata una giornata piena, altro che vacanze. Prima lo spinoso caso Diciotti, con le frenetiche telefonate per convincere Albania, Irlanda e poi la Chiesa cattolica a farsi carico dei 150 migranti a bordo. E poi l'indagine aperta dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che dopo tanto interrogare su un fascicolo contro ...

Diciotti - Salvini indagato ad Agrigento. Di Maio : "Bisogna rispettare la magistratura” : 26 agosto 2018 - Luigi Di Maio è intervenuto sull'inchiesta della Procura di Agrigento che vede il Ministro dell'Interno Matteo Salvini indagato per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale e lo ha fatto con una lunga diretta via Facebook.Il vicepremier ha difeso l'operato di Salvini e dell'interno governo di Giuseppe Conte nella gestione della vicenda della nave Diciotti:Il ministro Salvini è indagato e io credo che sia un ...

Diciotti - il Cav difende Salvini : "Dai pm indagine assurda" : "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a Lui favorevole". Silvio Berlusconi esprime così il suo pensiero sulla decisione della procura di Agrigento di iscrivere al registro degli indagati Matteo Salvini e il suo capo di gabinetto per la vicenda della nave Diciotti.I fatti sono ormai noti. Ieri mattina Luigi Patronaggio è andato a Roma per interrogare i ...

