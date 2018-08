Diciotti | quello sfogo di Salvini | Vi porto a elezioni e mi prendo l' Italia

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Matteolo ha detto dal palco di Pinzolo: "Sono sudato, ma per un ministro indagato è normale". Quella di ieri è stata una giornata piena, altro che vacanze. Prima lo spinoso caso, con le frenetiche telefonate per convincere Albania, Irlanda e poi la Chiesa cattolica a farsi carico dei 150 migranti a bordo. E poi l'indagine aperta dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che dopo tanto interrogare su un fascicolo contro ignoti ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati il ministro e il suo capo di gabinetto. Ai suoi allora il leghista avrebbe detto, scrive Repubblica: "Ci metto un attimo a portare tutti ade diventare presidente del Consiglio" perché "se andiamo a votare mil'".Ma a occupare il tempo diè stata anche la relazione con l'alleato di governo. La fronda grillina guidata da Roberto Fico ha messo in difficoltà Luigi ...