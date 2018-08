Diciotti | ora non smettiamo di impegnarci Chi ha a cuore i diritti umani non resti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti - ordinato lo sbarco e Salvini è sotto inchiesta - 26 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: la sanità pubblica ordina lo sbarco. Il pontefice a Dublino chiede perdono per i pedofili. , 26 agosto 2018,

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Sedici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Nessuna soluzione per la Nave Diciotti - in 150 ancora a bordo : Milano, askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti che vivono sul ponte della Nave dormendo per terra ormai da 10 ...

"Però adesso basta". Travaglio sveglia Conte sulla Diciotti : "Nemmeno il sadico più efferato lascerebbe quei poveretti ancora lì" : "Però adesso basta". Questo il titolo del fondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sul caso della nave Diciotti, "uno stallo vergognoso" che entra nel suo quarto giorno, con la nave della Guardia Costiera attraccata al porto di Catania senza che i 150 migranti che restano a bordo possano sbarcare, non autorizzati a farlo dal Viminale guidato da Matteo Salvini."Spetta al premier Giuseppe Conte, responsabile dell'indirizzo ...

Laura Boldrini a bordo della Diciotti : "Donne molto provate - se è ancora un uomo Salvini le faccia scendere" : "Spero che almeno che le donne possano sbarcare. Sono 11. Mi rivolgo al ministro Salvini. Che usi buon senso e che per lo meno faccia sbarcare queste 11 donne che hanno bisogno di cure ed assistenza". Lo ha detto ai giornalisti nel porto di Catania l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, aggiungendo di aver trovato a bordo della Diciotti "persone molto provate, che stanno male. Le donne in particolare soffrono di problemi anche ...

Diciotti - Fazio anti Salvini ora invoca gli dei : "Sbarcare i migranti" : "Guarda chi si rivede! Mancava solo lui all"appello", con questa frase Matteo Salvini accoglie l'ultima critica che gli viene rivolta per come sta gestendo il caso Diciotti. Si tratta di Fabio Fazio, conduttore tv più volte critico nei cronfronti del leader della Lega.Dopo Roberto Saviano, dopo una lunga lista di parlamentari del Pd e della sinistra in genere, dopo l'Anpi e le altre associazioni, ora anche Fabio Fazio si iscrive al partito di ...