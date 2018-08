Diciotti | mi è arrivata una lettera dal Paradiso Presidente Mattarella | può firmarla?

Migranti - nave Diciotti è arrivata nel porto di Catania ma resta ormeggiata : Viminale vuole certezze dall'Ue sulla ripartizione - Il porto di Catania è stato indicato come porto sicuro, ma anche come "scalo tecnico", quindi senza sbarco, per la nave in attesa del piano di ...

Diciotti arrivata a Catania - ma i migranti non sbarcano | Il Viminale attende risposte dall'Ue : La motovedetta della Guardia costiera è stata ormeggiata, dopo il lungo tempo passato in mezzo al mare. Lo scalo etneo è stato indicato come porto sicuro, ma anche come "scalo tecnico", quindi senza sbarco, per la nave in attesa del piano di ripartizione dei migranti con i Paesi dell'Unione europea

“È arrivata”. La nave Diciotti con i migranti è in Italia. La decisione di Salvini : La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato. L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del ...

Migranti - la nave Diciotti è arrivata a Trapani. Salvini : Nessuno scenda : Il ministro dell'Interno: La nave sarà tenuta bloccata per 'tutto il tempo necessario' per fare chiarezza. Se ci sono dei violenti a bordo è giusto che vengano assicurati alla giustizia. Se le ...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : ' La nave Diciotti sta attraccando a Trapani . Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la ...

A Trapani è arrivata la nave Diciotti Nessun indagato per la protesta a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

MIGRANTI - NAVE Diciotti arrivata A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Pozzallo - la Diciotti è arrivata al porto : finita l'epopea della Diciotti. La nave della Guardia costiera è arrivata al porto di Pozzallo con le 519 persone, salvate nei 7 interventi tra la Sicilia e la Libia degli scorsi giorni, e con un ...

MIGRANTI - NAVE Diciotti arrivata A POZZALLO/ 519 profughi - arrivo festeggiato con un canto liberatorio : MIGRANTI, la NAVE DICIOTTI in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:53:00 GMT)