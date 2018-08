Diciotti | la Cei | ' Non si fa politica sulla pelle dei poveri'

Diciotti : monsignor Maffeis (Cei) - non si fa politica su pelle dei poveri : "Da una parte il governo ha usato queste persone per forzare l'Europa a una risposta. La risposta si è rivelata alquanto parziale e debole, da Albania e Irlanda. Sappiamo che non si può far politica sulla pelle dei poveri, quindi il rischio di strumentalizzare i poveri, anche dove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa, rimane veramente alto". Così a Sky Tg24 monsignor Ivan ...

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il Governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

Diciotti - sbarco migranti concluso : accolti da Albania - Irlanda e Cei/ Ultime notizie : 2 eritrei fuggiti : Diciotti, sbarcati a Catania tutti i 137 migranti a bordo della nave: verranno accolti da Chiesa, Albania e Irlanda. Ecco le parole di Matteo Salvini.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:17:00 GMT)

Sbarcati i 137 profughi della Diciotti. Accoglienza da Albania - Irlanda e Cei : Nella notte è giunta al termine l'odissea dei migranti, soccorsi oltre 10 giorni fa. Un centinaio sarà accolto da strutture della chiesa, altri quaranta da Irlanda e Albania. 'Non si può fare politica ...

Nave Diciotti - Cei : "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" : Nave Diciotti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" La Conferenza episcopale italiana ha deciso di ospitare 100 dei migranti bloccati in questi giorni a bordo della Nave. “Il rischio di strumentalizzare rimane veramente alto”, afferma a Sky tg24 il portavoce Ivan Maffeis Parole ...

Diciotti - cento migranti nei centri della Cei : “Data disponibilità al Viminale. Abbiamo case e istituti vuoti” : “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisione della Cei di accogliere 100 dei 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti. “Abbiamo espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – la ...

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Diciotti : Conte - grazie a Irlanda - Albania e Cei : "Come già annunciato dal ministro Salvini, i migranti ancora a bordo della nave Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore. Ringraziamo l'Albania, l'Irlanda e la Cei per avere aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Ne accoglieranno rispettivamente 20, 20 e 100". lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.