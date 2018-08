Diciotti Il 45% degli italiani sta con Matteo Salvini

Laura Boldrini : "Sulla Diciotti 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 marinai. Salvini chiede riscatto all'Ue" : "Qui ci sono 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera Laura Boldrini , che ieri ha visitato la nave Diciotti ."Gli italiani - afferma ...

Salvini : «Barcone con 450 clandestini. Non arriverà qui» Nuovo scontro con Malta Diciotti - interviene Mattarella : L’imbarcazione è entrata in acque di competenza italiana. La notizia viene data dai social dal ministro dell’Interno: «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?». La Farnesina: «Il porto di sbarco sia a Malta »

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...