Diciotti | i migranti sbarcano tutti | accolti da Albania | Irlanda e Chiesa

Diciotti. I 137 migranti sbarcati sono diretti a Messina : Dalla Nave Diciotti è iniziato nella notte lo sbarco di tutti i 137 migranti. I profughi sono scesi dopo 5

Diciotti - sbarcano tutti i migranti; indagato Salvini che attacca duramente l'UE : I migranti della nave Diciotti sbarcheranno tutti. Si sblocca finalmente al porto di Catania una lunga querelle densa di polemiche [VIDEO] e caratterizzata anche dall'intervento della magistratura. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risulta infatti indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale ed abuso d'ufficio. Nel corso della giornata erano gia' state sbarcate per motivi sanitari 13 persone delle 150 ...

Diciotti : finisce l'odissea dei migranti - sbarcano gli ultimi 137 : Termina l'odissea dei migranti della Diciotti. È iniziato poco prima della mezzanotte e un quarto lo sbarco dei 137 migranti scesi uno dopo l'altro dalla nave della Guardia costiera, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni. Ma sul pattugliatore sono rimasti complessivamente ben dieci giorni. Dopo le rapide procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, vengono fatti salire a bordo di tre pullman diretti a Messina. ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : 2 Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave Diciotti ndr in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra ...

Nave Diciotti - i migranti trasferiti momentaneamente a Messina | : La situazione si è sbloccata dopo 10 giorni. I primi soccorsi al largo di Lampedusa nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Dal 20 agosto la Nave era ferma nel porto di Catania. A bordo c'erano 177 ...

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Caso Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno nelle prossime ore" : "Gli immigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore". L'annuncio a sorpresa, dopo il lungo braccio di ferro con l'Ue, arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che però avverte: "La ...

Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno - 40 tra Irlanda e Albania gli altri alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nelle prossime ore, 20 diretti in Albania, 20-25 in Irlanda "ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana" ha detto Salvini. I medici saliti a bordo hanno certificato le violenze sulle donne nei campi libici

Diciotti - migranti accolti da Chiesa - Irlanda e Albania/ Salvini : “Io indagato? Il limite è stato raggiunto” : Diciotti, 17 sbarchi dopo ispezione sanitaria su nave: cominciata evacuazione, c'è emergenza tubercolosi e polmoniti. Matteo Salvini: “Lavoro a soluzione positiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Diciotti. Irlanda prende 20/25 migranti : 22.15 L'Irlanda accoglie 20-25 migranti della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Dublino, Simon Coveney. "Posso confermare che io e Charlie Flanagan (ministro della Giustizia, ndr) abbiamo concordato che l'Irlanda accetterà i migranti, soggetti alle consuete condizioni e controllo. La solidarietà europea è importante e questa è la cosa giusta da fare. I lavori proseguono con i partner Ue per soluzioni più sostenibili", ha ...

Intesa con Chiesa - Albania e Irlanda per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in gran parte dalla Chiesa italiana, in parte dall’Albania e dall’Irlanda....

