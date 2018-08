Diciotti - i migranti sbarcano tutti : accolti da Albania - Irlanda e Chiesa. Arrestati 4 scafisti : Anche perché, sottolinea il presidente della Cesi, 'non facciamo e non vogliamo fare politica', ma solo 'testimoniare l'amore e la carità cristiana mentre orientiamo le coscienze dei cristiani'. ...

Tra migranti Diciotti 4 presunti scafisti - fermati : C'erano quattro presunti scafisti a bordo della Diciotti . La polizia in serata ha eseguito 4 decreti di fermo nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti ...

Messina - ecco il centro che ospita i migranti della Diciotti. FOTO : Messina, ecco il centro che ospita i migranti della Diciotti. FOTO Le 137 persone sbarcate nel porto di Catania sono ora accolte in un hotspot nella città dello Stretto. Poi, andranno in Albania, in Irlanda e nelle strutture messe a disposizione dalla Conferenza episcopale italiana Parole chiave: ...