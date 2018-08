Diciotti | Gentiloni | vergogna che lascerà il segno Italia isolata

agi

: RT @MediasetTgcom24: Diciotti, Gentiloni: 'Governo si piega a Salvini, dov'è la regia?' #navediciotti - Camarco98Marco : RT @MediasetTgcom24: Diciotti, Gentiloni: 'Governo si piega a Salvini, dov'è la regia?' #navediciotti - MediasetTgcom24 : Diciotti, Gentiloni: 'Governo si piega a Salvini, dov'è la regia?' #navediciotti - Felis_Diviana : Articolo inserito da Gentiloni e Renzi il 1 marzo 2018. Che dite? è stato @matteosalvinimi ad esercitare il ricatto… -

(Di domenica 26 agosto 2018) "Il ministro ha fatto marcia indietro ma ladellalascerà il". Su Facebook l'ex premier e parlamentare Pd Paolocommenta la vicenda dei migranti che stanotte sono scesi a terra. "Hanno raggiunto l'hotspot di Messina - scrive - come avvenuto in tante analoghe operazioni di salvataggio. I proclami capricciosi del ministro degli Interni non hanno bloccato nulla. Ma una nave della nostra Guardia costiera e' stata prima tenuta fuori dal porto e poi costretta a trattenere a bordo le persone soccorse, ridotte ad ostaggi da una propaganda ignorante delle leggine". "Il governo si è piegato alle scelte di un singolo ministro - continua il post - e l'a furia di minacce e' rimasta sola in Europa".