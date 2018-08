Diciotti | Di Maio | Salvini resti al suo posto ​Ma no allo scontro coi pm

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Disostiene il collega di governo. Ma non troppo. Che tra i due sul casoci fosse sintonia non è un mistero, lo hanno ripetuto più volte. Eppure il grillino ha dovuto fare i fronti in questi giorni con la fronda interna che vede in Roberto Fico la sua guida. L'anima sinistra del Movimento scalpita per una posizione sull'immigrazione che ritengono troppo prona all'irruenza leghista. Ecco il perché di quella telefonata di ieri sera tra vicepremier, in cui il grillino intimava al ministro dell'Interno di trovare una soluzione per lo sbarco dei migranti perché "non li tengo più". Il riferimento, ovviamente, era proprio alla corrente "fichiana" del M5S.C'è dunque un motivo se oggi Ditorna a rimarcare la distanza con l'alleato. Rivendica certo la compattezza del governo, elogia se stesso e i colleghi per il "gioco di squadra" che ha portato gli immigrati a terra per ...