Diciotti | Di Maio | governo compatto | grande gioco di squadra

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo compatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...

Diciotti. Grillini in imbarazzo ma Di Maio sta con Salvini : Il M5S è in forte imbarazzo dopo l’inchiesta che vede coinvolto l’alleato di Governo. L’ala sinistra dei Grillini non condivide

Contatti Fico-Di Maio sul caso Diciotti : I Contatti sono in corso già da ieri. Roberto Fico sta tenendo un filo diretto con Luigi Di Maio sugli sviluppi della vicenda della nave Diciotti. Il presidente della Camera prova a esercitare la sua moral suasion per una rapida soluzione umanitaria. I colloqui vengono definiti cordiali, ma è inevitabile che lo scontro verbale dei giorni scorsi fra Roberto Fico e Matteo Salvini, senza un intervento di Di Maio a difesa dell'amico e ...

Diciotti - Maria Elena Boschi al porto di Catania : “Scelte di Salvini e di Di Maio ci stanno isolando in Europa” : “Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese in un isolamento in Europa ed anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto. Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ricollocazione obbligatoria dei migranti. Su questo si è fatto un passo indietro”. Lo ha detto ...

Diciotti - M5S diviso. Vince linea Di Maio-Salvini - De Falco e Fico contrari : Di Maio senz'altro è in buona fede e vorrà stemperare una vicenda che per nulla al mondo deve dividere la macchina pentastellata, ma le parole hanno un peso e la forma pure. Se il presidente della ...

Diciotti - Di Maio e Salvini dopo il 'no' di Bruxelles : "Pronti a tagliare i 20 mld" : Gelo totale tra Italia e Unione Europea. dopo la fumata nera arrivata da Bruxelles per il ricollocamento dei 150 migranti ancora a bordo della Nave Diciotti, ci sono state reazioni ferme da parte del Governo. Il Premier Conte ha commentato la decisione attraverso la propria pagina di Facebook, accusando l'UE di "trascolorare in ipocrisia, tra parole e fatti" ed anche che l'Italia a questo punto "trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà ...

Diciotti - nessun accordo a Bruxelles |Di Maio : "Pronti a tagliare i fondi Ue" : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Nave Diciotti - Salvini e Di Maio : "Taglieremo finanziamenti a Ue" : Governo italiano furioso dopo il nulla di fatto a Bruxelles sui ricollocamenti. Conte all'Europa: "Ne trarremo le conseguenze". La replica della Commissione ai vicepremier: "Italia rischia pesanti ...

