Diciotti | cori contro il Pd al sit-in antifascista al porto di Catania | niente bandiera

(Di domenica 26 agosto 2018) Tensioni eil Pd ieri pomeriggio, sabato 25 agosto, aldi, durante la manifestazione regionale in sostegno dei migranti bloccati sulla nave(e poi fatti sbarcare in nottata). Dopo una discussione decisamente animata, alcuni militanti di Potere al popolo hanno impedito agli esponenti dem di esporre ladi partito. Alla manifestazione presenti anche attivisti dei centri sociali, scout, associazioni cattoliche, sindacati, Arci e cittadini senza alcuna sigla di partito L'articoloil Pd al sit-inaldidi partito per i dem proviene da Il Fatto Quotidiano.