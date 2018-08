Diciotti | concluso lo sbarco | migranti accolti da Albania | Irlanda e Chiesa

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Alla fine sono scesi tutti. Nella notte si èlodei 137che erano rimasti a bordo della nave. Al molo di Levante di Catania i richiedenti asilo sono stati fatti scendere a partire da mezzanotte, dopo l'annuncio di Salvini da Pinzolo. "Croce Rossa ha garantito prima assistenza e distribuzione di kit igienici", si legge in un tweet dell'organizzazione. Ora iverrannodall', dall'e dallacattolica. Che si è impegnata a pagare di tasca propria la permanenza nel Belpaese degli immigrati.La vicenda, come noto, inizia circa dieci giorni fa quando le motovedette della Guardia costiera intercettano un barcone con 190. Dopo le polemiche con Malta, i profughi vengono traghettati sullache rimane per ore ormeggiata al largo di Lampedusa. Il governo autorizza lodi bambini e persone in difficoltà. Poi ...