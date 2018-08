Diciotti | cento migranti nei centri della Cei | “Data disponibilità al Viminale Abbiamo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 agosto 2018) “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretarioConferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisioneCei di accogliere 100 dei 137rimasti a bordonave. “espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – laad accogliere i, e il ministro dell’Interno l’ha accolta, dopo che solo Irlanda e Albania si sono dette disponibili. Ora occorre verificare le condizioni di salute di queste persone, l’identificazione, tutti i passaggi che prevede la legge”. Un accordo, quello raggiunto tra la Cei e il, siglato “per porre fine alle sofferenze di queste persone, in mare da giorni”. Un gesto che arriva dopo i tanti appelli di Papa ...