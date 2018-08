Diamante | ha 19 anni l' assassino del giovane ucciso a coltellate per avere difeso l' amico

Diamante - Francesco morto a 23 anni per una rissa in discoteca : è caccia all’assassino : A Diamante, in provincia di Cosenza, è caccia al killer di Francesco Augieri, ucciso a coltellate in seguito a una rissa scoppiata fuori da una discoteca lo scorso 22 agosto. Secondo gli inquirenti l'assassino potrebbe essere un giovane di origini campane, ma le indagini continuano senza sosta: "Era un ragazzo divertente e solare".Continua a leggere