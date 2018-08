Dialogo con l' islam | la strada che porta all' autodistruzione

Pizzarotti - Pd : il Dialogo continua. A Parma confronto con Bonaccini : Il lungo percorso di dialogo fra una parte del Pd e il sindaco di Parma Federico Pizzarotti conoscerà presto nuove tappe. La prima, ufficiale, è in programma alla Festa dell'Unità di Pesaro sabato 25 ...

MEF - Tria in Cina per rafforzare Dialogo economico e cooperazione : L'Italia rafforza il dialogo commerciale con la Cina. Dal 27 agosto al primo settembre il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale

“Molto probabile un nuovo incontro con Kim” - Trump rilancia il Dialogo con Pyongyang : Un secondo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un? È «molto probabile». L’ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un’intervista alla Reuters, rilanciata da tutti i media internazionali. Alla domanda sui prossimi passi del dialogo tra i due Paesi, l’inquilino della Casa Bianca ha difeso i risultati del suo sto...

Repubblica Ceca-Russia : presidente Milos Zeman chiede maggiore Dialogo con Mosca : Zeman, ha detto il portavoce, è a conoscenza dei cambiamenti della politica estera degli Stati Uniti da parte del presidente Donald Trump e sollecita una più stretta cooperazione tra la Russia e l'...

Borsa : bene Asia con Dialogo Cina-Usa : ANSA, - MILANO, 17 AGO - Le borse Asiatiche terminano una settimana di sofferenze con una parziale nota positiva dopo l'allentamento delle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti e i ...

Le ragioni della manifattura e il Dialogo con i territori : Le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «deluso» dai recenti provvedimenti del Governo, testimoniano la sorpresa e il 'nervosismo' del mondo delle imprese a fronte di un nuovo atteggiamento della politica.

Modric - quel Dialogo con Higuain che tiene accesa la speranza dell'Inter : Il Real non libera il centrocampista, il Bernabeu prova a coccolarlo. Ma in casa nerazzurra si spera che Florentino ceda alla richiesta del croato

Ilva - ArcelorMittal : incontro positivo per ripresa Dialogo tra parti : L'incontro al Mise sull'Ilva si è rivelato "positivo perché ha consentito la ripresa del dialogo tra ArcelorMittal, organizzazioni sindacali e ministeri interessati. Per questo lo riteniamo positivo". ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma Dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...

Engagement : creare valore con Dialogo e azionariato attivo : ... Formativa : le iniziative di Engagement comportano lo sviluppo e la diffusione di nuove conoscenze sui temi ESG; 'politica' : il dialogo facilita le relazioni tra investitori e aziende e tra i ...