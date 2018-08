: #Migranti, Di Maio e Salvini: pronti a tagliare i fondi alla Ue. Pensi sia la strada giusta? - SkyTG24 : #Migranti, Di Maio e Salvini: pronti a tagliare i fondi alla Ue. Pensi sia la strada giusta? - CarloCalenda : Salvini, Di Maio e compagni ci mettono nelle condizioni di farci riprendere da Oettinger!!. Di nuovo pochi cialtron… - repubblica : Salvini indagato, spunta il tweet del 2016 di Di Maio: 'Alfano sotto indagine? Subito dimissioni' -

"Il ministrovada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle" e quindi resti al suo posto. Così il vicepremier Diin un video su Facebook. Sulla vicenda della nave Diciotti "in questi giorni non è mancata la compattezza del Governo" che "ha dato l'ok allo sbarco con un grande gioco di squadra". Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti "e ci difenderemo", ma c'è "pieno" per l'azione della magistratura.(Di domenica 26 agosto 2018)