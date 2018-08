Di Maio | via le concessioni e nazionalizzeremo autostrade

Ilva - Di Maio rinvia la decisione su annullamento gara. Decisivo il piano ambientale : 'Per annullarla non basta l'illegittimità - ha spiegato il ministro - necessario l'interesse pubblico'. Preoccupati sindacati e Confindustria, che chiedono che si vada avanti con la gestione Mittal -

Diciotti - Di Maio tuona contro l'UE : Decisione domani o via contributi dell'Italia : Teleborsa, - "Se l'Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione ...

Gara Ilva - l'Avvocatura dà il via libera ma Di Maio : 'Forti criticità' : Di Maio conferma: il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla procedura di cessione dell'Ilva è da martedì sulla sua scrivania. Si tratta di 35 pagine - fa sapere con un comunicato - nelle ...

Rating Italia - Moody's rinvia l'esame/ Si attende il Def : Tria - Di Maio e Salvini sotto esame : Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, conti pubblici e riforme del Governo Lega-M5s vengono “attenzionate” in attesa del Def (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:32:00 GMT)

Di Maio ad Autostrade : 'Scuse servono a poco - via alla revoca' : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

Mit avvia indagine - Di Maio tira dritto su revoca concessioni Autostrade : C'è la volontà politica del governo: vogliamo revocare queste concessioni', sottolinea Di Maio. La priorità 'non è stare attenti alla finanza e alla Borsa. Noi stiamo attenti alle famiglie delle ...

Autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Il progetto per il nuovo viadotto : “Pronto nel 2019”. E a sorpresa Di Maio apre alla Gronda : Cento milioni di spesa. Due corsie più ampie di quelle del vecchio Morandi più una di emergenza. E una costruzione che potrebbe concludersi entro un anno ma non potrà prescindere dal sacrificio di alcune abitazioni dell’area di Campi e di Certosa, in Valpolcevera, già sconvolta dal crollo del vecchio viadotto. I dettagli dovranno essere affinati, m...

Autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione Atlantia crolla in Borsa : bruciati 4 miliardi : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Di Maio : via concessione - no trattative : 21.48 "Revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia.Chi non vuole deve passare sul mio cadavere". Questa la "volontà politica chiara" espressa dal vice premier Di Maio in Tv a "In onda" su La7. "Lo dobbiamo a tutte le vittime. Non ci sono Borse né trattative che tengono". "La sentenza sono 40 morti e un ponte ...

Di Maio : via concessione - no trattative : 21.48 Di Maio: via concessione, no trattative "Revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia.Chi non vuole deve passare sul mio cadavere". Questa la "volontà politica chiara" espressa dal vice premier Di Maio in Tv a "In onda" su La7. "Lo dobbiamo a tutte le vittime. Non ci sono Borse né trattative che tengono". "La sentenza sono 40 morti e un ponte ...

Di Maio : via concessione - no trattative : 21.48 "Revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia.Chi non vuole deve passare sul mio cadavere". Questa la "volontà politica chiara" espressa dal vice premier Di Maio in Tv a "In onda" su La7. "Lo dobbiamo a tutte le vittime. Non ci sono Borse né trattative che tengono". "La sentenza sono 40 morti e un ponte crollato e c'è una società che dice che il ponte sarebbe durato 100 anni. Se vogliono fare gli azzeccagarbugli..." Poi, ...

Ponte Morandi - ministero Trasporti : “Al via Commissione - dopo risultati si valuta revoca concessione”. Botta e risposta Autostrade-Di Maio : ‘Ci spetta valore residuo’. ‘No’ – DIRETTA : Il ministero dei Trasporti ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche” sul crollo del Ponte Morandi. È il primo passo con cui il governo intende chiarire quanto accaduto e avviare “la procedura di un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia“, come ha chiarito il titolare del Mit Danilo Toninelli su Facebook. Una prima misura concreta ...

Luigi Di Maio è tornato con la ex fidanzata Silvia Virgulti : Il ministro di nuovo insieme alla sua consulente di comunicazione. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sarebbe tornato insieme alla sua ex fidanzata, Silvia Virgulti: a svelare la notizia è il settimanale Oggi, uscito in edicola pubblicando le foto della loro reunion, con la ragazza che esce dal portone dell’appartamento del leader del Movimento 5 Stelle. “Non sono un personaggio pubblico, ...