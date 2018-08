Di Maio | Sarà un autunno caldissimo | i poteri forti ci fanno la guerra | Video

Di Maio avverte l'Ue : 'Sarà un autunno rovente' : 'I poteri forti ci attaccheranno - aggiunge il vicepremier - con l'Europa inizia la linea dura'. Il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sui migranti ha contribuito a deteriorare i rapporti -

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Di Maio : «Per Salvini atto dovuto del pm. I burocrati Ue saranno spazzati via» : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato stamani in diretta Facebook affrontando numerosi temi. Innanzitutto la difesa di Salvini sul tema Diciotti, pur nel "rispetto" della magistratura,...

Di Maio : 'Voglio legge bilancio coraggiosa - sarà un autunno rovente' : Luigi Di Maio annuncia un "autunno caldissimo" per la politica italiana e avverte: "Se l'estate è stata così non potete immaginare cosa sarà l'autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la ...

Ilva - Di Maio : “L’annullamento della gara non è una questione chiusa. E il parere Avvocatura sarà pubblico tra 15 giorni” : “La questione dell’annullamento della gara non è finita”. Luigi Di Maio conferma che la partita sull’Ilva non è chiusa. Dopo aver ricevuto il parere dell’Avvocatura, la quale ha sottolineato in 35 pagine come nell’assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio, giovedì il vicepremier M5s aveva parlato di “un delitto perfetto“ perché ...

