Di Maio | ' Sarà un autunno caldissimo con una legge di bilancio coraggiosa'

Di Maio : «Per Salvini atto dovuto del pm. I burocrati Ue saranno spazzati via» : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato stamani in diretta Facebook affrontando numerosi temi. Innanzitutto la difesa di Salvini sul tema Diciotti, pur nel "rispetto" della magistratura,...

Di Maio : 'Sarà un autunno caldissimo - cittadini ci stiano vicino' : Roma, 26 ago., askanews, - 'Inizia un autunno caldissimo non caldo'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a Sky tg24. Di Maio ha ricordato i provevdimenti su cui il governo è al ...

Ilva - Di Maio : «Annullamento della gara non è questione chiusa. Il parere dell'Avvocatura sarà pubblico» : Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva. «La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l'illegittimità, ci vuole anche...

Renzi : “Questo clima si ritorcerà contro il governo - Salvini e Di Maio saranno nell’angolo” : Renzi in un'intervista su Repubblica commenta le polemiche post disastro di Genova: "Spero che i Benetton facciano la loro parte: per le famiglie colpite, per rifare subito il ponte e per fare finalmente la Gronda, opera fondamentale per Genova. A forza di dire no a tutto il Paese crolla a pezzi".Continua a leggere

Renzi : "Presto nell'angolo ci saranno Salvini e Di Maio" : "Salvini e Di Maio sono la nuova destra populista e demagoga. Però l'opposizione deve smettere di tirare di fioretto. E' arrivato il momento di ribattere colpo su colpo , di combattere a viso aperto, ...

Schumacher - la famiglia nega le 'voci' : 'Non sarà trasferito a Maiorca' : Secondo L'Illustré', il sette volte campione del mondo di Formula 1, che ha riportato gravi ferite alla testa in un incidente sciistico a Meribel nel 2013 , proseguirà la sua degenza in una vasta ...

Michael Schumacher lascia la Svizzera : sarà trasferito a Maiorca : Quando si tratta di Michael Schumacher, avere una notizia ufficiale ha i contorni dell’impresa. E’ così da oltre quattro anni, ossia da quando – il 29 dicembre 2013 – l’ex campione di Formula 1 è rimasto vittima di un grave incidente sugli sci e la sua famiglia si è stretta in un riserbo quasi totale. A rompere il silenzio, però, è arrivata Katia Rouarch, sindaco del comune di Andratx, a pochi chilometri da Palma di Maiorca, che ha ...