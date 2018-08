Di Maio | rispetto per la magistratura ma Salvini resta al suo posto

Di Maio : ok Salvini - ma rispetto per Pm : 11.03 "Il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle" e quindi resti al suo posto. Così il vicepremier Di Maio in un video su Facebook. Sulla vicenda della nave Diciotti "in questi giorni non è mancata la compattezza del Governo" che "ha dato l'ok allo sbarco con un grande gioco di squadra". Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ...

VIDEO – Di Maio implacabile a SKYTG24 - i poteri forti sono avvisati : “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” : Luigi Di Maio implacabile davanti i microfoni di SKYTG24, sulla questione delle concessioni di autostrade italiane, “Questo Governo garantirà sempre il rispetto delle regole” Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, ...

Dl dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal CdM : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...

Di Maio : Triste infierire ora su Marchionne - da me massimo rispetto : Roma – “E’ veramente Triste vedere quelli che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, quando Marchionne era potente gli hanno fatto fare quello che voleva, e adesso che sta in un letto d’ospedale, lo attaccano. E’ Triste infierire su una persona che sta in un letto d’ospedale. Da parte mia massimo rispetto”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio, a L’Aria che tira su ...

Migranti, Di Maio: Non accetto la morale da Paesi con i porti chiusi. L'italia merita rispetto Il vicepresidente del Consiglio…

Migranti - Di Maio : “Non mi faccio fare la morale da altri Paesi e da altri partiti. Dobbiamo riguadagnare rispetto” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il comizio a Pozzallo è tornato sul tema dei Migranti rivendicando la linea intrapresa dal governo: “Ci siamo fatti sentire in Europa, Dobbiamo riguadagnarci il rispetto, perché il governo passato è rimasto solo a gestire questa situazione in cambio di qualche mancetta elettorale” L'articolo Migranti, Di Maio: “Non mi ...

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Nave Diciotti - Di Maio : "Rispetto Mattarella". Salvini : "Vado fino in fondo" : Posizioni diverse dei due vicepremier rispetto alla questione migranti. Martina: "Il ministro dell'Interno si dimetta" Il Colle chiama Conte, Salvini s'infuria - di E. M. COLOMBO

Mattarella obbliga Conte a far sbarcare i migranti della Diciotti. Di Maio : rispetto per il Colle : C’è voluto l’intervento del Presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo che fino a ieri sera si era creato al porto di Trapani. Mattarella ha chiamato il premier Giuseppe Conte per chiedere notizia su quello il governo stesse facendo per i 67 migranti che da lunedì notte erano a bordo della nave Diciotti e che solo dopo le 15 ha potuto orme...

Di Maio : su Diciotti rispetto Quirinale : 8.58 "Se il Presidente è intervenuto, bisogna rispettare le sue decisioni". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a proposito della vicenda dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti, a Trapani, dopo il colloquio di Mattarella con il premier Conte. Se Salvini "abbia esagerato non me ne frega niente, la cosa importante è che con l'intervento del Presidente si sia sbloccata la situazione",aggiunge."Penso che la competenza sia della magistratura. ...

Decreto dignità - Di Maio : "Da oggi rispetto per lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Migranti - quella telefonata tesa tra Di Maio e Fico : "Vi serve umanità" - "Abbi rispetto" : Il governo è compatto. È il Movimento 5 Stelle che non si sente tanto bene. Oltre che minare la diplomazia europea, la questione dei Migranti fa tremare i polsi alla prima forza politica dell'Italia. "Non c"è nessuna novità, Fico ha una sua sensibilità ed è giusto che la esprima - dicono i vertici grillini - ha un ruolo istituzionale ed è naturale che prenda certe posizioni". E ancora: "La linea del Movimento e del governo però è un"altra e non ...