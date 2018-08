Di Maio | Il ponte non lo può ricostruire Autostrade | al massimo ci mette i

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...

Ponte Morandi : no - cari Salvini e Di Maio - non si fa propaganda a un funerale : Povera nostra Genova, è diventata la città del dolore. Le alluvioni, poi il crollo della torre piloti del porto e adesso il Ponte. Speriamo di riuscire a risollevarci, di non perderci. Questo ci chiediamo oggi che siamo pieni di dolore, di rabbia e confusione. Ogni città ha il suo modo di soffrire. Il nostro è schivo, quasi ruvido, senza retorica. Silenzioso. Ma in questi giorni non ci hanno lasciato soffrire. Non passa ora che qualche politico ...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Crollo ponte Genova : Autostrade - da noi mezzo mld. Di Maio - niente elemosine : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

Autostrade : "Un fondo per le esigenze immediate e in 8 mesi un nuovo ponte". Di Maio : "Lo Stato non accetta elemosine". : L'ad Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio" per le vittime. "Incapaci di far sentire la nostra vicinanza, chiediamo scusa". Salvini: "minimo sindacale". La società mette a disposizione mezzo miliardo.

Autostrade : "Un fondo per le esigenze immediate e in 8 mesi un nuovo ponte". Di Maio : "Lo Stato non accetta elemosine" : L'ad Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio" per le vittime. "Incapaci di far sentire la nostra vicinanza, chiediamo scusa". A disposizione mezzo miliardo per l'emergenza.

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...

Crollo ponte Genova - Di Maio : «Mai più la gestione ad Autostrade» : «Stai tranquillo, questi i nostri ponti e le nostre strade non li gestiranno mai più». Così il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad un familiare di una delle vittime del Crollo del ponte che gli ...

Genova - i funerali di Stato delle vittime del ponte Morandi : clamorosa ovazione per Salvini e Di Maio : Un lungo applauso ha accolto Matteo Salvini e Luigi Di Maio al loro arrivo alla Fiera di Genova dove si celebrano i funerali di Stato di 19 delle vittime del crollo del ponte Morandi . La gente ha ...

GENOVA - PONTE MORANDI : 5 ANCORA DISPERSI/ Ultime notizie - Di Maio : "Crollo? Colpa marchette del passato" : GENOVA, PONTE MORANDI: 5 ANCORA DISPERSI. Il bilancio aggiornato parla di 38 morti e di un totale di 8-9 feriti ANCORA in ospedale. Di Maio attacca: "Crollo Colpa marchette del passato".(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 05:44:00 GMT)

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Crollo ponte a Genova : Di Maio - Governo accelera - farà revoca : "Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a far pagare il pedaggio senza portare ...

Crollo ponte Genova - Pd all’attacco : “Basta fake news - denunceremo Di Maio e Salvini e chiunque diffonda bufale” : "Di Maio e Salvini aggrediscono il Pd con bugie e falsità e una potente macchina del fango si muove sui social. Pagine non ufficiali creano, amplificano, rilanciano notizie false e accuse violentissime. Ora basta, questa volta denunceremo tutto", scrive il presidente Orfini su Facebook, annunciando azioni legali contro i leader di Lega e M5S e i militanti che hanno diffamato il Pd in questi giorni in relazione al Crollo del ponte Morandi a ...

Toscani : salvo per caso - dovevo essere su quel ponte Sciacallaggio sui Benetton Di Maio-Renzi - lite violenta : «Gli italiani? Incattiviti, ce l’abbiamo con tutti» - Genova, Di Maio: «Noi primo governo che non ha preso soldi dai Benetton». Renzi: «Falso, sei uno sciacallo». Controreplica: «Sveli i finanziatori»