Di Maio | governo compatto | Salvini vada avanti ma rispettiamo il lavoro dei pm

Bongiorno Paperone - Di Maio pubblica anche i dati dei familiari : i redditi della squadra di governo : Il titolo di Paperone nella squadra di governo va a Giulia Bongiorno, la titolare del dicastero della pubblica amministrazione mentre l'ultimo è Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento. È quanto si evince dalla classifica redatta da Libero in base ai dati riportati nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito del governo. Classifica parziale perché fino ad ora non sono arrivate tutte le ...

Di Maio : Sui migranti governo unito. Rispetto i pm - ma Salvini non lasci : Il vicepremier spiega che il titolare del Viminale, accusato di sequestro di persona per il caso Diciotti, deve andare avanti perché non ha violato il codice etico del contratto. Il ministro dell'...

Diciotti : Di Maio - governo compatto - grande gioco di squadra : Sulla vicenda della nave Diciotti "in questi giorni non è mancata la compattezza del governo" che "ha dato l'ok allo sbarco con un grande gioco di squadra". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un intervento su Facebook, sostenendo di "voler fare chiarezza" su alcune questioni. "Un governo compatto quando contratta con altri Paesi ottiene risultati. E ...

Di Maio fa solo penultimatum - così il governo esce sconfitto : Come una mano di poker. Luigi Di Maio minaccia di non versare i contributi alla Ue, Bruxelles fa la voce grossa, e dopo ore di silenzi, smentite interne e attacchi 'prudenti', come quello del premier ...

Di Maio : "L'Europa ci ha voltato le spalle". Il governo pronto a tagliare i fondi Ue : Luigi Di Maio torna alla carica e, dopo il rifiuto europeo di accogliere i migranti che si trovano ancora sulla nave Diciotti, scrive: "A questo punto l"Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli italiani con una missione ben precisa e non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro. L'unione europea non vuole ...

Amatrice - Di Maio : “I cittadini chiedono un rapporto con il Governo. Creeremo una struttura per le emergenze” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è recato in visita ad Amatrice dove ha preso parte alla messa in ricordo delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. “I cittadini chiedono, prima di tutto, un costante rapporto con il governo che non si può avere attraverso un commissario, quindi il nostro primo impegno è stare tra di loro, seriamente, parlare con loro costantemente, non solo con i sindaci, che sono il primo baluardo sul territorio, con un ...

Di Maio prima del Governo del cambiamento : "Mai con la Lega"/ Video - "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco" : Di Maio prima del Governo del cambiamento: "Mai con la Lega". Video, prima dell'alleanza M5s-Carroccio: "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco", idem Fico e Di Battista(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:40:00 GMT)