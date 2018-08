DI MAIO DIFENDE SALVINI | “NON SI DIMETTA | RISPETTI PM” Ma il Ministro attacca ancora

Diciotti - Di MAIO DIFENDE Salvini : Vada avanti - ma no attacchi a procure : Teleborsa, - Un silenzio assordante, quello dei 5Stelle, la cui reazione era attesa da ieri sera, subito dopo che era circolata la notizia dell'apertura dell'indagine della Procura di Agrigento per ...

Luigi Di MAIO DIFENDE Matteo Salvini : “Non si deve dimettere - ok per il nostro codice etico” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nega che la situazione di Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per il caso Diciotti, sia incompatibile con la sua presenza al vertice del ministero dell'Interno: "Secondo il codice etico che è contenuto nel nostro contratto di governo, il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro".Continua a leggere

Ferrara difende i Benetton e attacca Salvini e Di MAIO : “Sciacalli” : Ferrara difende i Benetton e attacca Salvini e Di Maio: “Sciacalli” Una reazione quella dell’Elefantino che vene articolata in un… L'articolo Ferrara difende i Benetton e attacca Salvini e Di Maio: “Sciacalli” proviene da Essere-Informati.it.

Grillo difende Di MAIO e parla di gufi. Come Renzi : Beppe Grillo rispolvera la figura retorica dei gufi tanto cara a Matteo Renzi. L'occasione è una difesa del fondatore dei 5Stelle di Luigi Di Maio: 'Foodora ha deciso di lasciare l'Italia, venderà il ...

Bonus 80 euro : "Non lo aboliremo"/ Il paradosso di Salvini e Di MAIO : difendere Renzi citando Berlusconi : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:52:00 GMT)

Di MAIO - la - ex - fidanzata Giovanna rivela : «Ci siamo lasciati per colpa della politica : e lui non mi difende più» : E allora, perché è finita? 'La politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Di MAIO - la (ex) fidanzata Giovanna rivela : «Ci siamo lasciati per colpa della politica : e lui non mi difende più» : «Visto che fino a oggi non c?è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita». Così dice Giovanna...

Luigi Di MAIO - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Di MAIO DIFENDE il decreto Dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

Nomine Rai : Di MAIO DIFENDE Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai : PD e Forza Italia contro Marcello Foa/ Ultime notizie - Di MAIO lo difende : “Onesto e indipendente” : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Di MAIO DIFENDE Foa : "È un giornalista libero" : ' Marcello Foa è un giornalista con la schiena dritta che ha sempre fatto il suo mestiere con grande onestà intellettuale e dimostrando totale indipendenza. Eppure oggi Pd e Forza Italia lo accusano ...

Conte rottama l'Air Force Renzi : “Uno spreco”/ Di MAIO esulta - l'ex premier si difende : “Bufale” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:16:00 GMT)