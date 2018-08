Ponte di Genova - Di Maio : «Va ricostruito da azienda di Stato» : Così il vicepremier Luigi Di Maio in un video su fb: «Quando parliamo di nazionalizzazione di Autostrade ne siamo convinti»

Di Maio - azienda Stato ricostruirà ponte : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Il ponte di Genova sarà ricostruito "da un'azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi". E' il vicepremier e ministro dello Sviluppo, ...

Di Maio - se un'azienda vuole esserci la gara per l'Ilva è revocabile : "Se un'azienda ci chiedesse di partecipare alla gara, ci sarebbero le ragioni di opportunità, noi potremmo revocare la gara". Così il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise.

Lavoro - precari Anpal Servizi a Di Maio : azienda non rispetta patti : Roma, 8 ago., askanews, - I lavoratori precari di Anpal Servizi, struttura in house del ministero del Lavoro, scrivono al ministro e vicepremier Luigi Di Maio in relazione alle 'recenti decisioni dell'...

Lavoro - precari Anpal Servizi a Di Maio : azienda non rispetta patti : ... all'applicazione delle politiche di genere, alla collocazione e ricollocazione dei lavoratori vulnerabili e alla transizione tra mondo della scuola-università e Lavoro".La lettera si chiude con una ...

Di Maio : 'Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Martedì 7 agosto ore 8.30 Di Maio: 'Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda' 'Non servono nuove leggi. ...

Ilva - Di Maio : 'Non regaleremo l'azienda al primo che passa' : Io non aderisco a questa idea politica, quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa faccia pure ma non con questo governo'. Così il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio ...

Informativa in Parlamento di Di Maio sullo stato delle crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

Di Maio sulla Rai : ' E' un'azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei servizi. Vanno censiti i raccomandati' : Il nuovo Amministratore Delegato della RAI sarà al di sopra di ogni appartenenza politica. Il primo obiettivo censire i raccomandati. 10 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ilva - Di Maio incontra sindacati e azienda. Re David (Fiom) : “Ora il ministro ci dica da dove ripartire” : Giornata importante al Mise per il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e per l’Ilva di Taranto. Prima i sindacati, poi gli indiani del gruppo Mittal. Cgil, Cisl e Uil con i rispettivi segretari del comparto metalmeccanico e siderurgico entrando nella sede del Ministero attendono di sapere quale saranno le decisioni del ministro: “Oggi tocca a lui prendersi le sue responsabilità, dicendo a Mittal che noi diremo no agli esuberi”. ...

Dl dignità - azienda del gioco d’azzardo a Di Maio : “Proibizionismo favorisce realtà illecite”. Lui : “Vietata solo pubblicità” : “Ovunque ci sia stata una forma di proibizionismo chi ne ha guadagnato sono state sempre e solo realtà illecite. Vuole davvero essere ricordato come il ministro che ha spinto i giocatori italiani nelle mani di operatori sconosciuti senza regolari concessioni, quindi non controllabili?”. E’ un passaggio della lettera aperta -pubblicata sabato su diversi quotidiani – indirizzata al vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Sorial e Vanin : ecco chi aiuterà Di Maio per le crisi aziendali : Roma. Chicco e Giorgio. Giorgio e Chicco. I tanti lavoratori, con sindacalisti al seguito, che in questi giorni hanno manifestato davanti all’entrata del ministero dello Sviluppo o sulla soglia di quello del Lavoro, entrambi presidiati da Luigi Di Maio e da un manipolo di fedelissimi collaboratori m