Calciomercato Roma - Di Francesco : «Strootman? C'è una trattativa in corso...» : Roma - Rebus Strootman . Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma a breve: lo vuole il Marsiglia dell'ex Rudi Garcia. In Francia, del resto, è ancora aperto. "C'è una trattativa in corso, c'è una ...

Di Francesco - Strootman? C'è trattativa : ROMA, 26 AGO - "L'interesse dell'Olympique Marsiglia per Strootman? C'è questa trattativa in corso per Kevin, le parti stanno facendo una valutazione, io oggi lo vedrò alla rifinitura e valuterò la ...

Roma - Di Francesco : "Strootman? C'è una trattativa in corso - devo valutare se convocarlo" : "Se convocherò Strootman? Per Kevin, come sapete meglio di me, c'è una trattativa. Oggi lo vedrò, valuteremo insieme il da farsi. Sapete benissimo come la penso io: come Dzeko in passato, al di là ...

Torino-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Pastore con De Rossi e Strootman : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

