sportfair

: Io senza occhiali vedo esattamente così #dazn - annatrieste : Io senza occhiali vedo esattamente così #dazn - bornjuventino : @AndreaLongoni5 @DAZN_IT Speriamo chiuda in fretta così vediamo tutto su Sky! - Sport_Fair : Dazn, così non va: anche ieri problemi e polemiche -

(Di domenica 26 agosto 2018)ancora nel caos con una fetta di utenti non certo entusiasta del servizio,durante Napoli-Milannon riesce ancora ad ingranare. Parte del pubblico riesce a seguire le gare con regolarità, un’altra metà invece no. Non ci si può certo ‘accontentare’, i tifosi pagano per avere un servizio che sino ad ora non stanno ottenendo.a non finire durante Napoli-Milan. Gli utenti furiosi si sono riversati sui social polemizzando controa causa di una gara vista a tratti. Un annuncio ha scatenato il panico, “problema col video, riprova tra qualche minuto o contatta l’assistenza”, maquando la gara si è vista regolarmente, il segnale è stato a dir poco ballerino. Insomma, esperimento sinora mal riuscito, intanto gli utenti pagano…L'articolonon va:...