«Davide è sempre con noi» La Fiorentina ricorda Astori

La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato : squadra giovane e di talento con Davide Astori sempre nel cuore : La stagione della Fiorentina non è ancora iniziata, la squadra di Pioli non è scesa in campo per via del rinvio della partita conto la Sampdoria in seguito alla tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del Ponte Morandi. La squadra viola continua la preparazione in vista del primo appuntamento, di fronte il Chievo in una partita che può regalare soddisfazioni. La dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, in porta Lafont promette ...