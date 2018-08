Dalla ' corona' alla spina di pesce | sei tipi di trecce di tendenza | e come realizzarle

Fernando Alonso - ora è caccia alla Tripla Corona. Il ritiro Dalla F1 e il mirino sulla 500 Miglia per entrare nel mito. Stagione intera nella Indy? : Fernando Alonso ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno dopo aver vinto due Mondiali (2005 e 2006 al volante della Renault), aver disputato 17 stagioni e aver preso parte a 305 GP (diventeranno 314 al termine della Stagione). Con 32 successi e 97 podi alle spalle, l’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus dopo delle stagioni deludenti alla McLaren con cui non è riuscito a combinare molto. L’ex ferrarista ...

Corona di nuovo con Jeremias Rodriguez : il commento alla foto crea il caos. Dopo pochi minuti Dalla pubblicazione - scoppia la polemica sui social : Metti un periodo complesso: ti lasci, decidi di andare a fare una vacanza, ti senti solo, incontri il tuo ex cognato. Metti pure che tu sei Fabrizio Corona e lui Jeremias Rodriguez, ed ecco qua che scoppia il caso. pochi giorni fa la pace con Nina Moric, Dopo anni di battaglia legale per l’affidamento del figlio Carlos. Oggi un tenero abbraccio in Salento con l’ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez e un commento tanto breve quanto emblematico: ...

Svezia - gioielli della corona rubati Dalla cattedrale di Strängnäs - : I ladri sono scappati dalla chiesa di Stoccolma a bordo di un motoscafo con due corone e un globo. Sono in corso le indagini della polizia, che non è stata in grado di stabilire il valore preciso dei ...

Dalla pillola magica al flirt con la Bellucci - Fabrizio Corona rivela i suoi segreti : “con Monica ci saremmo fidanzati se…” : Fabrizio Corona parla della sua relazione con Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi fa anche qualche rivelazione piccante su Monica Bellucci e Belen Rodriguez Fabrizio Corona, dopo le vicissitudini giudiziarie in cui è stato coinvolto, cerca di riprendere in mano la sua vita. L’ex re dei paparazzi continua la sua storia con Silvia Provvedi e vorrebbe sposarla l’anno prossimo. “Sul matrimonio sono d’accordo. – ha ...

Corona resta sotto osservazione - i giudici : 'Deve disintossicarsi Dalla droga' : Il percorso intrapreso da Fabrizio Corona resta lungo e faticoso, deve liberarsi dalla dipendenza fisica e psicologica delle droghe. Questo è quello che scrivono in una nota i giudici del tribunale di Sorveglianza, citando in parte la relazione del carcere di Bollate, nel provvedimento che rinvia al prossimo autunno la decisione riguardo al mantenimento o meno dell'affidamento terapeutico concesso a Corona lo scorso febbraio, in maniera ...

