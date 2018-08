Dal treno all' auto elettrica o bici e ritorno Da Capalbio la vacanza eco-sostenibile

Asti - senza biglietto minaccia il capotreno : denunciato Dalla polfer : Cronaca Mercoledì scorso, alle 8.15 la Centrale Operativa Compartimentale polfer di Torino riceveva una richiesta di intervento da personale FS a bordo di un treno regionale partito da Torino PN e ...

Bambini morti in Calabria sui binari travolti Dal treno : il papà vuole giustizia - Ultime Notizie Flash : Bambini morti in Calabria sui binari travolti dal treno: il papà vuole giustizia . Le Ultime Notizie

Il papà dei bimbi uccisi Dal treno in Calabria : "Nel 2018 non si può morire in questo modo atroce" : "Bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo". Ha rotto il silenzio Pietro Pipolo, il papà di Lorenzo e Gilla, i bambini travolti e uccisi da un treno l'8 agosto mentre erano in vacanza a Brancaleone, in Calabria.I piccoli erano con la madre, Simona dell'Acqua e stavano attraversando un binario per raggiungere il mare: "Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non ...

Trenitalia - Dal 9 settembre riparte il treno Palermo-Aeroporto Punta Raisi : Teleborsa, - Dopo tre anni e mezzo i treni torneranno a collegare la città di Palermo all'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi . Alla vigilia di Ferragosto ,un convoglio senza passeggeri ha ...

Lo zio dei bimbi travolti Dal treno : «Lorenzo eroe per la sorella Gilla» : «Lorenzo era bellissimo, biondo e con grande sorriso. E amava così tanto Gilla, la sua sorellina. Più crescevano e più diventava protettivo nei suoi confronti. Un amore così grande che si è ...

Annuncio razzista in treno - la madre del passeggero : «Insulti guidati Dalla Lega» : Lettera aperta a Mattarella. Nome e foto del passeggero che ha denunciato la capotreno sono apparsi sulla pagina Facebook ufficiale della Lega. Il ministro dell’Interno: «Non commento le sciocchezze, ho cose più importanti di cui occuparmi»

Circumvesuviana - incidente mortale a Somma Vesuviana : immigrato in scooter investito Dal treno : incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della CircumVesuviana. Un immigrato 42enne di nazionalità cinese, Zhong Jianguo, è stato investito in...