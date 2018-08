Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio, il viadotto Morandi a Genova 'non lo può ricostruire Autostrade. Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

Crollo ponte Morandi Genova : i lavori di demolizione al via i primi giorni di settembre : La demolizione del ponte Morandi a Genova dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Quanto alla tecnica che verrà usata, sembra si andrà verso “un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio”.Continua a leggere

Crollo ponte Genova : termina l’allerta meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Ponte Morandi - cosa può insegnare all’ingegneria il Crollo di Genova : Nel mondo molti sono stati i casi, anche recenti, di “man-made disasters”. Parecchi hanno coinvolto i ponti, protagonisti della storia dell’umanità fino a diventare un simbolo degno di comparire sulle banconote europee, ma anche strumenti diabolici secondo le più diverse mitologie. Come scrisse Anita Seppilli – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – l’asservimento dei fiumi ha profonde implicazioni ...

Crollo ponte Genova : l’abbattimento dovrà “salvaguardare le possibili fonti di prova” : “Se mi dicono che c’e’ un rischio per l’incolumita’ pubblica allora d’accordo, non fermero’ ne’ ostacolero’ in alcun modo i lavori per l’abbattimento del ponte, altrimenti si vedra’, si valutera’ ogni passaggio con l’aiuto dei nostri consulenti“: lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il procuratore di Genova Francesco Cozzi, in merito al ...

Crollo ponte : nubifragio su Genova Polcevera “cresce” ma non spaventa : Violento temporale nel pomeriggio a Genova con alcuni allagamenti a San Fruttuoso e Sampierdarena ma il Polcevera “ha retto”

Italia : Crollo ponte; Toti invita Cristiano Ronaldo a Genova

Crollo Ponte Genova - il Codacons : “Istanza di commissariamento per Autostrade” : Un’istanza per chiedere il commissariamento nei confronti della Società di Autostrade, per il tratto coinvolto nel Crollo del Ponte Morandi. A presentarla, rivolgendosi all’Anac, al Prefetto, al commissario straordinario delegato all’emergenza Giovanni Toti, ai vicepremier Salvini e Di Maio e al Ministero dei trasporti, è il Codacons, che chiede l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 32 Dl 90/2014, ...

Genova - Crollo ponte Morandi : Autostrade versa 1 - 5 milioni di euro alle famiglie : Autostrade per l'Italia ha finora versato 714 mila euro a 74 famiglie, il resto dei bonifici partirà lunedì fa sapere la società in una nota. Ciascuna famiglia sta ricevendo un contributo tra gli 8 e i 12mila euro che si andrà ad aggiungere agli indennizzi per i parenti delle persone decedute e ferite e per chi ha perso la casa.Continua a leggere

