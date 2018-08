Crolla tetto in una cascina abbandonata del milanese

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria. Danni a Asti - a Vercelli Crolla il tetto di una chiesa : Alberi sradicati, rami spezzati, allagamenti, tetti scoperchiati: Danni e disagi per il Maltempo in diverse zone del Piemonte come l’ Asti giano, dove si contano diversi Danni anche per colpa di trombe d’aria. A Vercelli il vento ha fatto crolla re una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese: nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Maltempo - Crolla il tetto di una casa nel Vibonese : strada chiusa : Forte Maltempo in Calabria, in particolare la zona del Vibonese che nei giorni scorsi è stata colpita da piogge violente e nubifragi. Nicotora e Joppolo i centri maggiormente devastati. In particolare, in conseguenza a ciò, il tetto di una casa disabitata, sita sul centrale viale del Re, a Dasà, nel Vibonese, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona. I detriti hanno invaso parte della strada e si è reso ...