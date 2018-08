Crolla il tetto in una cascina utilizzata come deposito

Crolla tetto in una cascina abbandonata del milanese : In una cascina di via Fulvio Testi a Pessano con Bornago (Milano) è Crollata una porzione di tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I locali coinvolti erano utilizzati come depositi e quindi disabitati. L'articolo Crolla tetto in una cascina abbandonata del milanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria. Danni a Asti - a Vercelli Crolla il tetto di una chiesa : Alberi sradicati, rami spezzati, allagamenti, tetti scoperchiati: Danni e disagi per il Maltempo in diverse zone del Piemonte come l’Astigiano, dove si contano diversi Danni anche per colpa di trombe d’aria. A Vercelli il vento ha fatto crollare una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese: nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Maltempo - temporale a Vercelli : Crolla il tetto della chiesa di Sant’Agnese : Una parte del tetto della chiesa di Sant’Agnese, a Vercelli, è crollata per effetto del forte vento che si è abbattuto ieri sera sulla città. Ad intervenire, transennando l’area, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di una gru. Nessuna tegola, fortunatamente, è caduta sulla strada; quelle crollate all’interno sono state fermate dal sottotetto. Nessun ...