Cristiano Ronaldo non si ferma | allenamento anche di domenica FOTO

Juventus - Cristiano Ronaldo ancora in palestra di domenica : "Un'altra importante vittoria! Forza ragazzi!" : domenica felice per Cristiano Ronaldo, il giorno dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio. Nella notte ha postato su Instagram un'immagine della sfida dello Stadium, esprimendo la sua gioia ...

Georgina Rodriguez incanta lo Stadium : la dichiarazione d’amore della compagna di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez dichiara amore alla Juventus nella prima allo Stadium: il post della compagna di Cristiano Ronaldo è romantico Ieri pomeriggio la prima della Juventus allo Stadium ha fatto godere i tifosi bianconeri. La Juve ha trionfato nella seconda giornata di campionato, davanti al pubblico di casa, battendo la Lazio per 2-0. Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito ad andare a segno, ma ha dato tutto il suo contributo per la ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - in A è diverso"/ 2-0 sulla Lazio "Dybala in panchina? Devo fare scelte" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo il 2-0 sulla Lazio: "Dybala in panchina? Devo fare scelte"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:40:00 GMT)

La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium : è amore oltre i goal : La Signora s'è assicurata il miglior giocatore al mondo, un'azienda mondiale. Basti pensare ai vertiginosi numeri della borsa. Ieri, infatti, il titolo della Juventus ha chiuso a 1,024 per azione , +...

Serie A - Allegri : 'Vinto uno scontro diretto'. E su Cristiano Ronaldo... : Nel post-partita Allegri ha commentato così la prova dei suoi a Sky Sport: Rispetto alla prima giornata è stata una gara diversa, è cambiato l'impatto fisico e a inizio partita sembrava avessimo ...

Juventus - Allegri commenta “l’impatto” di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo alla prima di fronte al suo nuovo pubblico della Juventus, una gara senza reti ma con qualche giocata di spessore “Il pericolo oggi era quello di andare dietro all’entusiasmo dell’ambiente e dello stadio per la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo, ma sono contento. Era una partita importante, il primo scontro diretto, e siamo anche in una buona condizione fisica”. Massimiliano Allegri ...

La frenesia di vedere Cristiano Ronaldo - Dybala e la panchina : la lucida analisi di Allegri post Juventus Lazio : Dopo il successo per 2-0 sulla Lazio, Massimiliano Allegri ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, spiegando anche i motivi di alcune scelte tattiche particolari La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, la prima in casa, superando per 2-0 la Lazio. Nel post gara Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare lucidamente diversi aspetti della gara della sua Juventus, ...

La Juventus regola 2-0 la Lazio. Ancora a secco Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri non stecca e vince alla grande lo scontro diretto contro la Lazio di Simone Inzaghi, alla seconda sconfitta consecutiva. I bianconeri hanno vinto con un gol per tempo frutto delle reti di Pjanic, nella prima frazione, e di Mandzukic ad un quarto d'ora dal novantesimo. La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo, autore di una buona prova, è rimasto Ancora a secco lasciando la ribalta agli altri. Con questa ...

Cristiano Ronaldo allo Stadium - i gol di Pjanic e Mandzukic : le foto più belle di Juventus-Lazio [GALLERY] : La prima di Cristiano Ronaldo in casa, i gol di Pjanic e Mandzukic che decidono la partita: nella nostra gallery le foto più belle di Juventus Lazio Cristiano Ronaldo fa il suo esordio all’Allianz Stadium e la Juventus trova il suo secondo successo stagionale. I bianconeri superano la Lazio per 2-0, grazie alle reti di Miralem Pjanic e Mario Madzukic. Nella nostra gallery le foto più belle di Juventus-Lazio.L'articolo Cristiano Ronaldo ...