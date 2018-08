sport.sky

: Crisi Charlton, la protesta dei tifosi è unica: lanciano patatine in campo - Sky Sport - AbruzzoTweets : Crisi Charlton, la protesta dei tifosi è unica: lanciano patatine in campo - Sky Sport -

(Di domenica 26 agosto 2018) Sono tempi duri per il, vecchia conoscenza della Premier League. Oggi in League One, terza divisione,, la squadra inglese sta vivendo un pessimo momento sia dal punto di vista sportivo che da ...