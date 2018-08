CR7 'Un'altra vittoria importante' : ANSA, - TORINO, 26 AGO - "Un'altra vittoria importante! Forza ragazzi". La delusione per il gol clamorosamente mancato non ha intaccato la voglia di Ronaldo di festeggiare il 2-0 con cui la Juventus ...

Juventus - Emre Can impaziente di accogliere Ronaldo : “ho giocato con grandi campioni - ma CR7 è un’altra cosa” : Il centrocampista della Juventus non vede l’ora di giocare con Cristiano Ronaldo, sottolineando come si tratti di un giocatore che lascia il segno E’ il Cristiano Ronaldo Day, la giornata più importante di questo mercato estivo della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per il portoghese, che ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri fin dall’ufficialità. LaPresse/Alberto Gandolfo Chi non vede ...