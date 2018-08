Cos' è la cultura? Solo un libretto di istruzioni

Ponte Morandi - siamo tutti Costruttori ma ci manca la cultura della manutenzione : di Felice Lucia Dalla caduta del Ponte tutti in Italia ci siamo trasformati in esperti di costruzione. Noi che siamo un popolo di proprietari di case ci siamo sempre cimentati con le costruzioni, così come da piccoli ci insegnano a giocare con i lego. Ma poco o nulla si fa nella manutenzione. E non parlo solo di viadotti e strade, pensate alle reti colabrodo, oppure ai palazzi fatiscenti. Di solito un grande popolo si vede da come esce dalla ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che Cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il crollo di una promessa. A Genova credevamo di avere imboccato la strada verso una città migliore, invece ci troviamo a rimpiangere quella

Sally Kane - Cgil : «L'imbarbarimento culturale è colpa della politica che non risponde ai bisogni e Costruisce capri espiatori» : La responsabilità precisa è della politica che, per non rispondere ai bisogni, parla alla pancia e questo, dopo dieci anni di crisi fa presa. Si cerca di sviare l'attenzione su un capro espiatorio. ...

Il Costo di avere un paese governato dalla cultura del No : C’entra la Tav, c’entra la Tap, c’entra la cultura del No, c’entra anche la Rai. Il 3 maggio del 2018, appena tre mesi fa, un’importante società di consulenza americana, la A.T. Kearney, presenta il suo rapporto annuale relativo ai paesi al mondo più attrattivi per i capitali stranieri. In quella cl

Bonus Cultura - banche e intercettazioni : Cosa c'è nel Milleproroghe : banche e infrastrutture, ma anche risorse per la sanità, i terremotati e la Cultura. Sono soltanto alcuni degli argomenti chiave contenuti nel cosiddetto 'Milleproroghe”, il decreto legge approvato dal Consiglio dei...

Bonus cultura : Cos'è - come riscattarlo e tutte le modifiche in programma : Il Bonus cultura, entrato in vigore con la legge di stabilita' del 2016, è una speciale iniziativa pensata al fine di promuovere la cultura tra i giovani, neo maggiorenni nello specifico. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni delle attivita' culturali e del Turismo, il Bonus prevede l'erogazione di cinquecento euro spendibili per precisi acquisti o attivita', come l'accesso ai musei, acquisto di libri e ...

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di Costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

La Notte dei Desideri : venerdì 27 luglio - i 180 km di Costa uniti in un unico evento di luci - spettacoli e cultura : Sport e tradizioni a Cupra Marittima , dove il centro D'arti D'Oriente mostrerà folklore, arti marziali e tradizioni orientali a tutti i presenti. Porto San Giorgio ha scelto la comicità surreale e ...

Siracusa - cemento armato davanti al Castello. In Sicilia il patrimonio culturale si ‘valorizza’ Così : Avete presente Siracusa, città Unesco, e il federiciano Castello Maniace, con la grandiosa Piazza d’armi che lo precede con vista sul mare e il Porto grande, luogo magico meta di tanti turisti in Sicilia? Ebbene, che ne direste se proprio sulla piazza, il demanio di Stato concedesse per 12 anni a un privato 1500 mq (a soli 3 euro al metro quadro all’anno!) per realizzare una piattaforma di ancoraggio in cemento armato e una struttura in elevato ...