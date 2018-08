Corona completamente nudo su Instagram | Photoshop? Sì | altrimenti

ilgiornale

: FOTO | Fabrizio Corona dà (ancora) scandalo, completamente nudo sui social - Today - sissyalleluya : FOTO | Fabrizio Corona dà (ancora) scandalo, completamente nudo sui social - Today - sissyalleluya : FOTO | Fabrizio Corona dà (ancora) scandalo, completamente nudo sui social - Today - zazoomnews : Fabrizio Corona shock: completamente nudo su Instagram [FOTO e VIDEO] - #Fabrizio #Corona #shock: -

(Di domenica 26 agosto 2018) Fabrizioe Belen Rodriguez ora si sfidano pure a colpi di foto di nudi integrali. Ma se quello della showgirl argentina è già perfetto di suo, quello dell'ex re dei paparazzi ha subito qualche ritocchino. E il ritocchino si è visto tanto che il web ha aperto un "dibattito". Gli utenti, infatti, non hanno apprezzato la scelta di Fabriziodi modificare così prepotentemente la foto e lo hanno attaccato duramente. Anche l'ex moglie Nina Moric è intervenuta per difenderlo: "Ora diranno che è merito di". Ma così sembra essere proprio.E dopo ore piuttosto turbolente, Fabrizioha deciso di rompere il silenzio. "Ho dovuto modificare la foto perchési sarebbe vista una cosa che non si può vedere - dice in una storia di- e mi avrebebro bloccato. Qunindi commentate pure il cazzo che volete". Chiaro e conciso come al solito. Ma la ...