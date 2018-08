Coppia turisti si tuffa in Fontana Trevi

Roma - ancora bagni nella fontana di Trevi : multa da 900 euro per una Coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Salento : la casa vacanze si rivela una truffa e il paese adotta Coppia di turisti toscani : Avevano prenotato un appartamento per le vacanze in Salento su un portale online, ma una volta arrivati a destinazione avevano fatto un'amara scoperta: non c'era alcuna casa ad attenderli. Così, dopo il primo momento di sconforto, una coppia di turisti toscani, ha provato a trovare una soluzione alternativa chiedendo un po' in giro. Il passaparola è diventato virale e, in poche ore, un intero paese si è mobilitato per loro trasformando una ...

Picchiano a sangue Coppia di turisti a Rimini : arrestati tre ragazzi - uno di loro ha appena 15 anni : Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro....

Roma : Coppia di turisti con bambino in crisi respiratoria - salvato da Polizia : Roma – Un bambino di 14 mesi, figlio di una Coppia di turisti, e’ stato salvato dagli agenti di Polizia mentre era in preda a una crisi respiratoria. E’ successo in via Gioberti, a Roma, quando gli agenti del reparto Volanti, addetti al Corpo di guardia della Questura, sono intervenuti a seguito di una segnalazione via radio. La relativa vicinanza della sede della Questura con la via indicata ha permesso ai poliziotti di ...

A un anno dal G7 - sCoppia di turisti Taormina. Stranieri : Taormina - Nonostante l'albergo San Domenico chiuso, vola Taormina. Nel primo semestre di quest'anno ha fatto registrare un incremento dell'8,38%. Sono stati, infatti, 425 mila 105 i pernottamenti ...

Schianto sulla statale - Coppia di turisti muore : la figlioletta di 2 anni miracolosamente illesa : Due morti e quattro feriti. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 172 all’altezza della zona industriale nord di Fasano, in provincia di Brindisi. La piccola è in ospedale, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

