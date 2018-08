Con William Ferris «Le voci del Mississippi»

L'esorcista - Rete 4/ Info streaming del film di William Friedkin Con Linda Blair (oggi - 23 agosto 2018) : Su Rete 4 va in onda il film L'esorcista diretto da William Friedkin e tratto dal romanzo di William Peter Blatty. Nel cast spunta una straordinaria Linda Blair. (oggi, 23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:34:00 GMT)

Scommesse - William Hill torna in campo Con la Serie A Con le Migliori Quote nelle giornate di campionato : Scommesse Serie A – Le sfide di questo secondo weekend di campionato vedono scendere in campo già sabato quattro delle squadre favorite per lo scudetto con match che promettono fuochi d’artificio. Secondo le previsioni di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, la Juventus del Pallone d’oro CR7 è in lizza per la vittoria nello scontro in casa con la Lazio di Inzaghi, scossa dal diverbio tra l’ex calciatore e ...

Gus Van Sant : "RacConto un'ossessione comica come avrebbe voluto Robin Williams" : Il regista di "Good will hunting" e "Elephant" sul nuovo "Don't worry". Il film esce il 29 agosto. La storia del disegnatore satirico era stata opzionata dall'attore morto suicida

UN MEDICO - UN UOMO - LA7 / Info streaming del film Con William Hurt (oggi - 22 agosto 2018) : Un MEDICO un UOMO, il film drammatico in onda su La7 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: William Hurt, Christine Lahti e Elizabeth Perkins, alla regia Randa Haines. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:22:00 GMT)

Serena Williams shock - svelato il motivo del ko Contro Konta : “quel giorno l’assassino di mia sorella…” : Serena Williams ha svelato i motivi alla base della netta sconfitta rimediata contro Konta a San Jose: una particolare notizia ha turbato la concentrazione della tennista americana Il match perso contro Johanna Konta nel WTA di San Jose, con il punteggio di 6-1 / 6-0, ha rappresentato la sconfitta peggiore della carriera di Serena Williams. Un ko sorprendente, arrivato per giunta mentre la tennista americana sembrava in netta ripresa (dopo ...

Kate Middleton svela la sua reazione la prima volta che ha inContrato William : Nessuna donna dimentica il primo incontro con l’uomo della sua vita e lo stesso vale per Kate Middleton, che in una recente intervista ha ricordato il momento in cui vide per la prima volta William. Come è noto a tutti, il duca e la duchessa di Cambridge si sono conosciuti nel 2001, quando entrambi frequentavano l’Università di St Andrews, in Scozia. A presentare William a Kate furono alcuni amici in comune, che proposero da subito ...

Controtempo Theatre e Illoco Teatro presentano “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare : Roma – La compagnia Controtempo Theatre e Illoco Teatro presentano il 26 Agosto alle ore 21 presso il Castello di Santa Severa (Roma) “Sogno di una notte di mezza estate” di W.Shakespeare con la regia di Roberto Andolfi e Annarita Colucci. L’evento è organizzato in collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Undici attori comporranno il cast nutrito di questa nuova co-produzione ...

Us Open - Serena Williams in campo Con un look invidiabile! Dettagli e prezzo degli outfit firmati Nike [GALLERY] : Cosa indosserà Serena Williams agli Us Open? Lo slam americano è pronto al suo esordio sul cemento, ecco i Dettagli dell’outfit della tennista di casa Serena Williams tra le favorite alla vittoria finale degli Us Open? La tennista ex numero uno al mondo, da padrona di casa del torneo di Flushing Meadows, potrebbe ‘rinascere’ con un trionfo nello slam sul cemento. Le avversarie però sembrano non temerla come una volta e le ...

Wta Cicinnati – Serena Williams ko al seCondo turno : Kvitova manda al tappeto la statunitense in tre set : Kvitova sorride a Cincinnati: battuta in tre set Serena Williams al secondo turno del torneo statunitense Serena Williams si ferma al secondo turno del Torneo Wta di Cincinnati: la statunitense ha ceduto, nella notte italiana, alla Kvitova, dopo due ore di gioco. La ceca numero 6 al mondo ha stretto i denti e avuto la meglio al termine di un match combattuto, terminato dopo tre set col punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Adesso per la ceca ...

Pronostici - William Hill dà il bentornato alla Serie A Con le Migliori Quote nelle giornate di campionato : Pronostici Serie A – Riflettori puntati sul grande protagonista del calciomercato estivo: Cristiano Ronaldo debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del super bomber portoghese. A giudicare dalle Quote sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, per i campioni in carica la strada sarà tutta in discesa: il ...

Lethal Weapon 3 - Con Seann William Scott "è stato amore a primo crimine" dice Damon Wayans : Attenzione l'articolo contiene spoiler sulla seconda stagione di Lethal Weapon, interamente trasmessa anche in ItaliaIl caso Lethal Weapon ha animato i mesi precedenti alla definizione dei palinsesti della stagione 2018-19. Il licenziamento di Clayne Crawford a causa di comportamenti giudicati eccessivi sul set che avevano creato un clima insostenibile con il co-protagonista della serie tratta da Arma Letale, Damon Wayans e con il resto ...