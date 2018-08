Come ti divento bella | il nuovo film con la spumeggiante Amy Schumer

Come ti divento bella - film riuscito che esalta la potenza di Amy Schumer : Come per tutte le personalità ingombranti anche quella di Amy Schumer polarizza i giudizi, è amata o odiata. Lei non ha mezze misure negli spettacoli, nella comicità e adesso anche nei film che interpreta, così il pubblico non ne ha nei suoi confronti. Dotata di un fisico non in linea con i modelli di bellezza che conosciamo, lo esibisce e lo rende territorio di comicità, lo usa per portare avanti idee e concetti contrari alla femminilità Come ...